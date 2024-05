Piantedosi, 'nessun taglio alla spesa sociale dei Comuni'

ROMA, 29 MAG - "Nessun taglio alla spesa sociale" per i Comuni è previsto "a partire dagli investimenti per gli asili nido, come dimostrato dall'azione del Governo che ha salvaguardato il finanziamento di tutti i 2.600 interventi Pnrr in questo settore, a rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, aggiungendo un nuovo bando per 735 milioni di euro per territori che registrano un maggiore fabbisogno rispetto alla media europea". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time della Camera. "Nessun provvedimento - aggiunge - è stato già adottato dal Governo in attuazione della norma della legge di bilancio. Vi è, al momento, soltanto un mero schema di decreto che è stato sottoposto alle valutazioni tecniche del sistema delle autonomie locali".