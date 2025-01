Piantedosi, 'le forze di polizia non vogliono impunità'

ROMA, 16 GEN - "Nessuno pensa ad un'impunità e questa idea è stata respinta anche dai sindacati delle forze di polizia in maniera unanime. Altro è quello di cui si sta discutendo. Mi dice il collega Nordio che ci sono state normative nel passato che hanno previsto la possibilità di offrire garanzie di partecipazione ad un processo senza necessariamente passare dalla condizione di indagato, che non significa impunità, ma consentire ad operatori di polizia, sempre a discrezione del magistrato, di poter evitare di essere assoggettati alla condizione di indagato che è molto delicata e spiacevole per un appartenente alle forze dell'ordine". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al programma 'Dritto e rovescio' in onda stasera su Rete 4.