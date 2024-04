Piantedosi convoca comitato per la sicurezza

ROMA, 14 APR - Il Ministro Matteo Piantedosi è in contatto con i prefetti delle città italiane, dopo l'attacco dell'Iran a Israele. Domani alle 15.00 è convocato il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cnosp) al Viminale, con i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence. Si farà il punto sul conflitto in corso.