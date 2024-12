Piantedosi a Venezia, protesta in barca dei centri sociali

VENEZIA, 02 DIC - Attivisti del Laboratorio Occupato Morion e della rete "A pieno regime" di Venezia hanno inscenato una protesta acque contro la presenza nella città lagunare del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'iniziativa è avvenuta in Canal Grande, sotto le finestre di Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale veneta, sotto lo sguardo delle forze dell'ordine. I manifestanti hanno acceso alcuni fumogeni e issato striscioni contro "Piantedosi ministro della Paura" e "No al ddl sicurezza". "Il vertice - afferma la rete veneta dei centri sociali - ha ribadito la solita retorica repressiva: più polizia nelle strade e tagli al welfare, una strategia inutile, dato che Venezia resta la nona città italiana per tasso di criminalità".