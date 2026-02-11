Giornale di Brescia
Italia e Estero

Pezeshkian, pronti a verifiche su nucleare ma non cederemo a coercizione

AA

TEHERAN, 11 FEB - "Siamo alla ricerca di diplomazia e colloqui con il mondo sulla base delle nostre linee rosse. Non ci piegheremo all'ingiustizia e alla coercizione". Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, sottolineando che "non cerchiamo le armi nucleari e siamo pronti alla verifica delle nostre attività, tuttavia, il grande muro di sfiducia creato dall'Occidente e dagli Stati Uniti, insieme alle eccessive richieste degli americani, rappresentano ostacoli ai negoziati".

Argomenti
TEHERAN

