Petrini: sorella affida a un'amica un brano da 'L'uomo che piantava gli alberi'

TORINO, 24 MAG - Non ha voluto parlare direttamente dal palco Chiara Petrini, sorella di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, al saluto pubblico di stamani a Pollenzo, nel Cuneese. Ha affidato all'amica Stefania Giuberga la lettura di un breve brano tratto dal libro "L'uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono, che narra la storia di Elzéard Bouffier, un pastore solitario che, a partire dal 1913, trasforma un'arida regione delle Alpi francesi in un'oasi rigogliosa, piantando instancabilmente alberi, principalmente querce, per decenni, con un gesto silenzioso, ma rivoluzionario, che porta vita e speranza in un paesaggio desolato.