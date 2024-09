Peste suina, un nuovo focolaio tra i maiali in Piemonte

TORINO, 17 SET - Un nuovo focolaio di Peste suina africana in un allevamento di maiali è stato rilevato dall'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in provincia di Novara, a Casalvolone. Si aggiunge ai sette precedenti segnalati a Novara (uno), Castellazzo Novarese (uno), San Pietro Mosezzo (uno), Trecate (due), Vinzaglio (uno) e a Lignana (uno). L'aggiornamento dei dati è al 14 settembre e tre nuove positività sono state riscontrate anche tra i cinghiali, di cui una in provincia di Alessandria, a Viguzzolo (dove in totale si arriva così a due casi) e due in Liguria, in provincia di Genova, uno a Genova stessa (262 casi totali) e uno a Sant'Olcese (dodici complessivi). In Piemonte i casi totali di positività alla positività alla Peste suina africana sono dunque ora 671, compresi gli otto focolai negli allevamenti suinicoli, e in Liguria sono 1.024, per una somma di 1.695 positività accertate. Con il caso nell'allevamento di Casalvolone crescono a 163 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività.