Peste suina, due nuovi focolai in Piemonte

TORINO, 11 SET - Due nuovi focolai di Peste suina africana sono stati identificati in Piemonte, in provincia di Novara, he si aggiungono ai cinque precedenti segnalati a Novara (uno), Trecate (due), Vinzaglio (uno) e a Lignana (uno). Lo riferisce l'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, secondo l'aggiornamento dei dati all'8 settembre. Non risultano invece nuove positività tra i cinghiali, nemmeno in Liguria. Con i due nuovi focolai in Piemonte tra i suini, sale a 1.691 il totale dei positivi, di cui 669 in Piemonte. Con i casi negli allevamenti di Castellazzo Novarese e San Pietro Mosezzo crescono a 162 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste suina africana.