Pesa150 kg e deve ricoverarsi, Vvf la fanno uscire da casa

CATANIA, 28 DIC - I Vigili del fuoco a Catania hanno soccorso nel quartiere di Picanello una donna di 65 anni che doveva essere ricoverata in ospedale ma che per via del suo peso che superava i 150 chili non riusciva a essere trasportata in modo sicuro e senza rischi per la sua salute. E' accaduto ieri ma è stato reso noto solamente oggi. I pompieri sono intervenuti con l'ausilio di una autoscala e del personale specializzato in Tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) ed il coordinamento con il personale medico del 118 ha permesso di attivare un intervento mirato per il trasporto sanitario.