Perù, show Lgbt censurato per contenuto 'offensivo' della Chiesa

LIMA, 15 GEN - Uno show teatrale di stampo Lgbt è stato censurato in Perù per il suo contenuto ritenuto "offensivo" dopo aver ricevuto critiche dal governo e dalla Chiesa cattolica del Paese andino. Nel manifesto dell'opera, intitolata 'María Maricón', si vede un uomo con i capelli lunghi, il viso coperto di trucco e un'aureola dorata simile a quella che tradizionalmente accompagna l'immagine della Vergine. Nella sinossi si legge che lo spettacolo, la cui messa in scena era prevista per il 30 e 31 gennaio, "esplora il conflitto tra religione e genere attraverso la decostruzione di diverse vergini e santi cattolici". Dopo le polemiche, la Pontificia università cattolica di Lima ha sospeso il Festival 'Saliendo de la Caja', in cui gli studenti della facoltà di Arti dello spettacolo avrebbero presentato alcune loro produzioni. L'istituzione ha inoltre affermato che metterà in atto "le procedure necessarie per garantire che situazioni come questa non si ripetano più". Anche il ministero della Cultura in una nota ha respinto l'evento, affermando che "viola tre elementi della fede cattolica che sono inclusi nella sacra tradizione della Chiesa cattolica".