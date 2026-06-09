LIMA, 09 GIU - La candidata di destra Keiko Fujimori ha invitato ad attendere i risultati definitivi del ballottaggio presidenziale in Perù, affermando che il voto proveniente dall'estero e gli oltre 1.500 verbali elettorali ancora sotto esame, corrispondenti a più di 400 mila suffragi, potrebbero modificare l'esito della consultazione. La leader di Fuerza Popular ha dichiarato di nutrire "molta speranza" sulla possibilità di recuperare lo svantaggio che la separa dal candidato di sinistra Roberto Sánchez. Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio nazionale dei processi elettorali (Onpe), con oltre il 96% delle schede scrutinato, Sánchez mantiene un vantaggio di poco inferiore a 23 mila voti, pari allo 0,114%. Fujimori ha tuttavia sottolineato che restano da contabilizzare migliaia di verbali, molti dei quali provenienti da Lima e dall'estero, aree tradizionalmente favorevoli alla sua candidatura. La candidata ha inoltre invitato tutte le forze politiche alla prudenza, sostenendo che il conteggio rapido diffuso dopo il voto si basa su un campione limitato e che soltanto i risultati ufficiali consentiranno di conoscere il vincitore della presidenza.
Perù, Keiko Fujimori spera nel voto estero 'gara ancora aperta'
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