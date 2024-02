Persiste l'influenza, il Papa sospende le udienze di oggi

CITTÀ DEL VATICANO, 26 FEB - "Persistono i lievi sintomi influenzali, senza febbre. Per precauzione sono comunque sospese le udienze di questa mattina". Lo riferisce la sala stampa vaticana in riferimento alla salute di Papa Francesco. L'udienza generale di mercoledì 28 febbraio è al momento confermata ma si terrà in un luogo chiuso, nell'Aula Paolo VI, e non a Piazza San Pietro come era stato previsto in precedenza.