Persiste il maltempo con pioggia e venti di burrasca

ROMA, 27 GEN - Fino ai primi giorni di febbraio pioverà su gran parte dell'Italia e soffieranno venti di burrasca. A confermare il persistere del maltempo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Dal pomeriggio di oggi - afferma - un nuovo carico di precipitazioni raggiungerà Sardegna e Liguria dove i fenomeni saranno a tratti anche intensi, specie sul Ponente, poi dalla serata il maltempo interesserà tutto il Nord-Ovest, la Toscana e ancora la Sardegna". Nella notte tra oggi e domani nevicherà fino a quote di bassa collina sul Piemonte meridionale e localmente in pianura. Da mercoledì l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica porterà nuovamente tanta pioggia. "Sarà la giornata peggiore della settimana - aggiunge Tedici - con precipitazioni anche forti da Nord a Sud, in particolare sul settentrione e dalla Toscana alla Campania". I fenomeni più persistenti interesseranno il settentrione e il versante tirrenico. Forti venti di burrasca soffieranno sul Canale di Sardegna e Sicilia, con interessamento di tutto il versante tirrenico e con raffiche in estensione comunque anche al versante adriatico e persino in Pianura Padana. Da giovedì il maltempo insisterà maggiormente sul Centro-Sud. Infine, tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, si prevedono nuove precipitazioni su questo settore dove anche la neve cadrà a quote medio-alte sugli Appennini. Nel dettaglio: - Martedì 27. Al Nord: peggiora dal pomeriggio/sera dal Nordovest, neve a bassa quota. Al Centro: peggiora sulle tirreniche in serata. Al Sud: poco nuvoloso, peggiora in Sardegna. - Mercoledì 28. Al Nord: maltempo e neve in collina al Nord-Ovest. Al Centro: piogge e temporali diffusi. Al Sud: instabile, forti piogge sulle tirreniche. - Giovedì 29. Al Nord: piogge sparse sul Triveneto. Al Centro: piogge in Toscana. Al Sud: instabile sulle regioni peninsulari. Tendenza: weekend con piogge su medio tirreno e sud.