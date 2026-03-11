Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Perseguita il professore che lo bocciò, disposto braccialetto elettronico

AA

VENEZIA, 11 MAR - Nonostante fosse già stato condannato per atti persecutori nel 2023, a gennaio ha ripreso a minacciare e molestare con messaggi social il suo ex professore, ritenuto responsabile della sua bocciatura alle scuole superiori. Per questo nei giorni scorsi i Carabinieri di Favaro Veneto (Venezia) hanno eseguito una misura cautelare di divieto di comunicazione e di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'insegnante nei confronti di un giovane di 26 anni, con applicazione del braccialetto elettronico o divieto di dimora in provincia nel caso di non disponibilità. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VENEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario