Perseguita il professore che lo bocciò, disposto braccialetto elettronico

VENEZIA, 11 MAR - Nonostante fosse già stato condannato per atti persecutori nel 2023, a gennaio ha ripreso a minacciare e molestare con messaggi social il suo ex professore, ritenuto responsabile della sua bocciatura alle scuole superiori. Per questo nei giorni scorsi i Carabinieri di Favaro Veneto (Venezia) hanno eseguito una misura cautelare di divieto di comunicazione e di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'insegnante nei confronti di un giovane di 26 anni, con applicazione del braccialetto elettronico o divieto di dimora in provincia nel caso di non disponibilità. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura.