Perquisizioni della Digos di Padova a esponenti di CasaPound

PADOVA, 17 LUG - La Digos della Questura di Padova ha indagato, e perquisito le abitazioni di due militanti di "CasaPound Padova", per lesioni aggravate in seguito all'aggressione, lo scorso 2 febbraio, ad alcuni attivisti del "Circolo Catai-Potere al Popolo". Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di una delle vittime che aveva riferito di essere stato aggredito da alcuni giovani mentre, con altri attivisti, stava affiggendo manifesti che pubblicizzavano il compleanno del "Circolo Catai". Le indagini si sono quindi indirizzate verso l'ambiente dell'estrema destra padovana e si è ricostruito la dinamica dei fatti anche grazie all'aiuto delle telecamere di video sorveglianza. I presunti aggressori , una decina tra i 20 e i 30 anni, sono comparsi mentre gli attivisti del Circolo stavano strappando i manifesti che erano stati poco prima affissi e che pubblicizzavano la ricorrenza della giornata della memoria per le Vittime delle Foibe. Uno dei militanti di "CasaPound" ha affrontato il 'rivale' colpendolo con un pugno al volto. mentre un altro l'ha scaraventato a terra sferrando calci alla testa e al corpo. Terminata l'aggressione, la vittima, una volta rialzatosi ha notato che anche altro suo amico era a terra, accerchiato dallo stesso gruppo, allontanatosi poco dopo. Le vittime hanno riportato ferite giudicate guaribili tra i 7 ei 10 giorni.