Perdita di monossido in ristorante a Milano, cinque intossicati

MILANO, 14 DIC - Cinque persone sono state soccorse per una intossicazione da monossido di carbonio, questo pomeriggio, all'interno del ristorante Toasteria Milano di piazza Argentina che si trova lungo l'asse di Corso Buenos Aires, la strada commerciale più importante della città. Cinque dipendenti del locale hanno accusato un malore e sono stati portati negli ospedali Niguarda e Policlinico del capoluogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno rilevato nel ristorante un'alta presenza di monossido. Di conseguenza, in via precauzionale, è stato evacuato l'intero condominio. Sono in corso i rilievi per risalire all'origine della perdita.