Perde controllo dell'auto e finisce contro un lampione,morto

Due ventenni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale alle porte di Lecco, a un'uscita della Superstrada 36, sul lungolago in località Caviate. Viaggiavano a bordo di un'auto che è uscita di strada e si è ribaltatata. Le vittime avevano 21 e 22 anni. L'incidente si è verificato alle 2.30. E' stato dato l'allarme da altri automobilisti e sul posto, con i soccorritori di Areu, sono intervenuti la Polizia, i Vigili del fuoco e l'elisoccorso. La dinamica della tragedia è ora al vaglio delle forze dell'ordine. ANSA/Vigili del fuoco +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++