Pera, il premierato non è preistorico ma il ddl va cambiato

ROMA, 21 MAG - Il premierato non è un sistema da "tribù preistorica", e tuttavia il ddl Casellati "è difettoso" con una serie di "incongruenze" che non possono essere rinviate alla legge elettorale. Lo ha detto l'ex presidente del Senato, Marcello Pera, in Aula a Palazzo Madama esortando ad apportare delle "modifiche" sui punti critici: "osiamo", ha detto a conclusione del suo intervento.