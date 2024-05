Per sciopero a Roma metro A chiusa, B e C in servizio

ROMA, 06 MAG - La Metro A è chiusa, la Metro B/B1 prosegue il servizio, la Metro C è regolare. La linea Termini-Centocelle prosegue il servizio. Servizio bus, filobus e tram: possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee, sino alle ore 17. Lo rende noto l'ufficio stampa di Roma servizi per la mobilità in relazione allo sciopero nazionale del trasporto pubblico.