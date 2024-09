Per Procura Perugia rischi su 'efficacia indagini'

PERUGIA, 09 SET - Rischiano "di riverberarsi anche sull'efficacia delle indagini in corso, alcune delle quali di significativa rilevanza" le scoperture nell'organico amministrativo della Procura di Perugia. Lo ribadiscono il capo dell'Ufficio Raffaele Cantone e il dirigente amministrativo Alessandro Marchionni nella lettera inviata al Ministero della Giustizia e al procuratore generale del capoluogo umbro. "La grave situazione di scoperture impone perciò di sollecitare, ancora una volta, l'adozione di urgenti soluzioni per limitare il pericolo di pesanti effetti negativi sulle attività della Procura" scrivono nel documento pubblicato sul sito della procura stessa. Nella lettera si evidenzia che "una segnalazione merita la criticità nel profilo di conducente automezzi: attualmente sui cinque previsti in pianta è in servizio solo un conducente, che deve far fronte alle esigenze di trasporto di 13 magistrati verso aule e uffici giudiziari dislocati, anche in città, in luoghi distanti dalla sede della Procura". "Senza dimenticare che ogni settimana lo stesso conducente - si legge ancora - accompagna i colleghi amministrativi a gestire i fascicoli processuali nell'archivio situato in località distante circa 10 chilometri dalla Procura". "Ultima, ma non per importanza, è la scopertura nel profilo di ausiliario, per il quale non risulta all'orizzonte alcuna iniziativa di reclutamento, al pari di quello di conducente automezzi" scrivono i vertici dell'Ufficio. "Ormai si annoverano in questa Procura - aggiungono - solamente due ausiliari sugli 8 previsti in pianta, con tutte le negative conseguenze in ordine alla gestione di nodali attività all'interno e all'esterno dell'ufficio". "In conclusione, considerata la situazione appena descritta, destinata ad essere ulteriormente aggravata con il pensionamento di varie altre unità di personale già nei prossimi mesi, chiediamo che venga adottata ogni possibile determinazione per assegnare a questo Ufficio personale nei profili su richiamati, in modo da poter ridurre almeno in parte il rischio di pericolosi disservizi" conclude la lettera al Ministero e alla Procura generale.