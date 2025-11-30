Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Per l'Arma arriva la Maserati, trasporterà organi e salvavita

AA

ROMA, 30 NOV - Nell'ambito del continuo potenziamento delle capacità operative, arriva per i carabinieri la nuova Maserati Mcp Pura, offerta in comodato d'uso all'Arma per il trasporto urgente di organi e materiale sanitario salvavita. "L'utilizzo di questa vettura rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità dell'Arma di intervenire in modo rapido, sicuro e puntuale in situazioni di particolare emergenza che richiedono tempi di risposta minimi", spiega il comandante generale dell'Arma, Salvatore Luongo. Dalla lotta alla criminalità al supporto nelle emergenze sanitarie, l'obiettivo è quello di essere vicini al cittadino, soccorrere chi ha bisogno e tendere la mano ai più deboli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario