'Per la prima volta dal 1967 Israele approva registrazione terreni in Cisgiordania'

TEL AVIV, 15 FEB - Per la prima volta dal 1967, il governo israeliano ha approvato l'apertura del processo di registrazione di terreni in Cisgiordania. Lo riferisce la tv pubblica Kan secondo cui l'importanza della decisione sta nel tracciare la strada per la regolarizzazione delle aziende agricole e sostanzialmente fare "un altro passo verso l'annessione". La Presidenza palestinese ha subito reagito con una nota in cui avverte delle gravi conseguenze della decisione che consente di dichiarare come proprietà statale terreni nella Cisgiordania, definendo la misura una "grave escalation e una palese violazione del diritto internazionale".

TEL AVIV

