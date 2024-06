Per la neve apertura ritardata di alcuni rifugi in Alto Adige

BOLZANO, 19 GIU - "La maggior parte dei rifugi dell'Alpenverein Suedtirol apre leggermente più tardi del solito". Lo comunica la stessa associazione alpinistica sudtirolese. I rifugi "Marteller Hütte" e "Brixner Hütte", riferisce una nota, a causa delle condizioni della neve, apriranno le loro porte agli ospiti il 22 giugno. Una panoramica dettagliata dei rifugi Avs con tutte le informazioni necessarie è disponibile sul sito web dell'associazione. "Quest'anno la pianificazione e la prudenza sono particolarmente importanti per le escursioni - avverte l'Alpenverein - Le montagne sono ancora molto innevate. L'attraversamento di campi di neve rappresenta un pericolo da non sottovalutare. Un'escursione classificata come facile diventa molto più impegnativa e difficile; la scelta dell'itinerario e dell'equipaggiamento deve quindi essere adattata alle condizioni". "Quando ci si avvicina ai rifugi è consigliabile chiedere ai gestori dei rispettivi rifugi le condizioni attuali, essi sono ben informati su eventuali difficoltà di avvicinamento ai loro rifugi e sono lieti di fornire informazioni", conclude la nota.