Per la morte di Zoe una fiaccolata a Nizza Monferrato

TORINO, 10 FEB - Partirà questa sera alle 20.30 una fiaccolata per le vie di Nizza Monferrato in ricordo di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni morta venerdì scorso e - secondo gli inquirenti - uccisa dal diciannovenne Alex Manna. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione Futura in collaborazione con il Comune. "Il corteo partirà da piazza del Municipio e invitiamo tutti a partecipare per ribadire il nostro 'no' alla violenza", ha dichiarato il sindaco Simone Nosenzo. "Di fronte a una perdita così ingiusta e devastante sentiamo il dovere di essere presenti, in silenzio e con rispetto, accanto alla famiglia e alla comunità di Nizza Monferrato. La fiaccolata vuole essere un gesto semplice ma sentito, per condividere il lutto e ribadire con fermezza il rifiuto di ogni forma di violenza", ha commentato il presidente della Provincia di Asti, Maurizio Rasero. Oggi il medico legale Alessandra Cicchini riceverà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Zoe Trinchero. Restano ancora diversi aspetti da chiarire per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, a partire dall'effettiva causa della morte: se dovuta allo strangolamento o al trauma cranico provocato dalla caduta nel greto del Rio Nizza, dopo essere stata colpita dai pugni di Manna. Il giovane resta in carcere ad Alessandria, con l'ipotesi di omicidio aggravato dai futili motivi. Ieri è comparso davanti al gip Aldo Tirone e si è avvalso della facoltà di non rispondere. "L'ho visto molto provato e ha chiesto scusa per quello che ha fatto", ha riferito la sua avvocata Patrizia Gambino. In città è partita anche una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, promossa dagli amici della vittima per aiutare la famiglia di Zoe a sostenere le spese legali, che ha già raggiunto quota ottomila euro.