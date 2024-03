Per Fiorentina-Maccabi Haifa chiudono strade in zona stadio

FIRENZE, 12 MAR - Firenze chiude le strade intorno allo stadio Franchi in vista dell'incontro di Conference League tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa, squadra di Israele, il 14 marzo (inizio ore 18.45). Sono misure decise nel pomeriggio in prefettura dal Comitato provinciale per la sicurezza pubblica (Cosp). Ordinanze comunali stabiliscono nel dettaglio le chiusure al transito. Le prime chiusure riguardano viale Paoli e via Valcareggi già dalla prossima mezzanotte. Altre chiusure seguiranno - a scaglioni orari successivi, sia il 13 sia il 14 marzo - fino a cinturare per gradi l'area dello stadio Franchi. Il divieto di transito in queste strade va avanti fino a mezzanotte del 14 marzo o, comunque, fino a 'cessate esigenze'. Inoltre il prefetto Ferrandino nel giorno della gara e fino alle ore 7 del 15 marzo ha vietato la vendita di bevande alcoliche da asporto e il consumo non può essere fuori dai locali che le somministrano. Il divieto vige sia in centro che in zona stadio. Vietato anche portare spray urticanti all'interno dello stadio e anche all'esterno, nelle strade delle vicinanze. Infine, il mercato rionale di Campo di Marte si svolgerà mercoledì 13 marzo, ma il 14 marzo sarà sospeso. Limitazioni riguardano anche l'interno dello stadio, come già reso noto i giorni scorsi: sei settori del Franchi non saranno aperti al pubblico. Sono parterre di tribuna centrale, di tribuna, di tribuna laterale, di Maratona coperto, di Maratona scoperto e di Maratona laterale, ovvero i settori più vicini al terreno di gioco.