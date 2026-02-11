Giornale di Brescia
Per donne e scienza, nuovi mattoni per costruire il futuro

ROMA, 11 FEB - L'impegno per colmare il divario di genere in ambito scientifico non riguarda più solo le materie Stem, che comprendono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica: per smantellare le barriere ancora esistenti contro le donne che vogliono intraprendere una carriera in questi campi bisogna adottare un approccio integrato, che includa anche Intelligenza Artificiale, scienze sociali e finanza. Questi 'mattoni' indispensabili sono al centro della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza 2026, celebrata l'11 febbraio come stabilito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'evento di quest'anno si concentra sulle tecnologie emergenti e sulle implicazioni che possono avere per la parità di genere: senza interventi mirati, infatti, i benefici dati da questi nuovi strumenti rischiano di bypassare donne e ragazze, peggiorando invece di migliorare il problema della parità di genere nella scienza. Anche l'Italia ospita, per l'occasione, moltissimi eventi organizzati per aumentare la consapevolezza e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.

