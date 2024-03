Per caso dossier auditi in Antimafia capi Gdf, Dia e Uif

ROMA, 12 MAR - L'ufficio di presidenza della commissione parlamentare Antimafia ha formalizzato la richiesta di audizione di altre tre persone, in merito alla vicenda di presunti dossieraggi: si tratta del comandante della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, del direttore della Direzione investigativa antimafia Michele Carbone e del direttore dell'Unità di informazione finanziaria, Enzo Serata. All'interno della commissione sono stati proposti dagli stessi membri diversi altri nomi, oltre una cinquantina sono quelli in lista, per i quali al momento non è stata fissata alcuna audizione e - viene specificato - non è scontato che ciò avvenga necessariamente in futuro.