Per anni abusa dei cinque nipoti della compagna, arrestato

MILANO, 05 GIU - E' ritenuto responsabile di atti di violenza sessuale reiterati ai danni di cinque minori, di età tra i 7 e i 12 anni, di cui aveva la temporanea custodia: le vittime sono infatti nipoti della compagna. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di italiano di 42 anni. L'indagine condotta dai poliziotti dell'Ufficio Reati contro la Persona del Commissariato di Sesto San Giovanni è cominciata il 3 maggio quando il 42enne, accompagnato dal legale di fiducia, è stato interrogato ma la decisione della custodia cautelare in carcere è stata presa dopo il racconto da parte di uno dei cinque minori ai genitori. Gli abusi erano cominciati dal 2018 e sono stati confermati in sede di audizione protetta dei minori con personale specializzato.