Pensionato ucciso nel Mantovano, domani l'autopsia

MILANO, 26 DIC - Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sul delitto avvenuto lunedì scorso a Suzzara dove, nel garage della sua abitazione, è stato ucciso a colpi di pistola Francesco Capuano, 79 anni, in quello che appare come un agguato. I carabinieri, in questi giorni, hanno sentito la figlia Rosa, 46 anni, che viveva con il pensionato e che ne ha scoperto il cadavere, e i vicini di casa. Servirà a capire di più l'esito dell'autopsia sul corpo del pensionato che si svolgerà domani all'ospedale Carlo Poma di Mantova. Capuano era originario di Napoli e si era trasferito a Suzzara più di dieci anni fa con la moglie, deceduta tre anni fa, e due figli. Incensurato, Capuano è stato descritto dai vicini come una persona tranquilla che non aveva mai avuto problemi con alcuno.