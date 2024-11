Penalisti, in pacchetto sicurezza norme inutili e illiberali

ROMA, 05 NOV - "Con questa manifestazione nazionale abbiamo voluto dire no a questo pacchetto sicurezza insieme all'accademia dei penalisti e dei costituzionalisti non solo per invitare il Senato a riflettere sui profili di contrarietà ai principi fondamentali della Costituzione ma anche e soprattutto per denunciare l'irrazionalità e l'inutilità di norme che comprimono le libertà di tutti senza aumentare la sicurezza di nessuno". E' quanto afferma il presidente delle Camere Penali, Francesco Petrelli, che ha preso parte alla manifestazione a Roma dei penalisti in sciopero contro il pacchetto sicurezza.