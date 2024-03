Pd Regione Umbria, con superbonus colpo alla ricostruzione

PERUGIA, 28 MAR - "La furia ideologica del Governo nazionale, sempre di più focalizzato a spazzare via quanto fatto dai precedenti, cancella superbonus e sconto in fattura, dando un durissimo colpo alla ricostruzione del terremoto 2016 ma anche a quella del sisma del 2023 di Umbertide e Perugia, dove i bonus potevano dare un sostegno ai privati e alla ricostruzione": a sottolinearlo è la capogruppo del Partito democratico all'Assemblea legislativa dell'Umbria, Simona Meloni, commentando il decreto approvato dal Consiglio dei ministri. "Presentare un provvedimento d'urgenza per la revisione di un incentivo come il superbonus e lo sconto in fattura - aggiunge - alla vigilia di un appuntamento elettorale cruciale, suona come uno spot elettorale sulla pelle delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori che contano di trovarsi in seria difficoltà". "Per una decisione drastica come quella presa dal Cdm - sostiene Simona Meloni in una nota - sarebbe stata utile una approfondita concertazione e un'uscita graduale, in grado di tener conto dei bisogni di tutti. Così invece si rischia di mettere su un binario morto la ricostruzione post sisma. Con il provvedimento che toglie sconto in fattura, cessione del credito e di fatto tutte le pratiche di ricostruzione che prevedevano l'accollo per i privati, arriverà probabilmente il blocco dei lavori e molti danni economici a zone già devastate dal sisma. La speranza è che il testo del decreto annunciato riveli delle sorprese e che ci sia, da parte dei governatori di centrodestra delle zone terremotate, un sussulto di dignità per protestare contro questo provvedimento che non farà che accelerare lo spopolamento delle aree montane e marginali".