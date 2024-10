Pd, noi diversi e su Fitto difenderemo interessi italiani

ROMA, 15 OTT - "In Italia facciamo opposizione a Fitto, ma sapremo comportarci di conseguenza difendendo gli interessi italiani in quel consesso. Il nostro voto sarà sempre nell'interesse dell'Italia e sapremo comportarci in maniera diversa da come avete fatto voi chiamando la piazza". Così Alessandro Alfieri, senatore del Pd replicando alla premier Giorgia Meloni sul voto a Raffaele Fitto come commissario europeo, in Aula al Senato, dopo le comunicazioni della premier Meloni sul prossimo Consiglio Ue. Alfieri ha ricordato che proprio Meloni, da leader di Fratelli d'Italia, "il 5 settembre 2019 chiamò addirittura alla piazza contro gli inciuci scrivendo 'no grazie a Gentiloni' (come commissario Ue, ndr). Per amore di verità, noi non accettiamo lezioni di stile, noi sappiamo come comportarci".