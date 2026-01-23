Giornale di Brescia
Pd, nessuna intesa su modifica ddl stupri, mistificazioni dalla Lega

ROMA, 23 GEN - "Trovo avvilente l'accusa rivolta dalla Lega al Pd di aver chiesto la riduzione delle pene per il reato di violenza sensuale" e "mi dispiace che a questa mistificazione partecipi anche la presidente della mia commissione. Il Pd ha sempre chiesto di mantenere ferma la proposta uscita dalla Camera, punto. Solo dietro le insistenze della presidente e della maggioranza ha dato la sua disponibilità a valutare eventuali modifiche, tra cui l'introduzione di una fattispecie base. La proposta è poi stata scritta dalla presidente senza alcuna previa intesa con nessuno". Così Alfredo Bazoli, capogruppo dem in commissione Giustizia del Senato.

