Pd,domani al via codice autoregolamentazione per i candidati

ROMA, 07 APR - Un 'codice di autoregolamentazione' per i candidati. Lo hanno messo a punto il Commissario del Pd per la Campania, Antonio Misiani, insieme ai segretari provinciali Dem e domani verrà presentato per la prima volta in una riunione del partito regionale. "Ma è chiaro - spiega all'Ansa Misiani - che queste regole rigide che intendiamo applicare ora in Campania a tutti i candidati delle prossime amministrative e che in parte erano già state sperimentate per le comunali a Napoli, potranno essere estese in ogni luogo dove potrebbe rendersi necessario". Anche a Bari o in Piemonte ad esempio? "Assolutamente si", risponde Misiani.