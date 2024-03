Pd, dalle audizioni su Autonomia netta bocciatura della riforma

La facciata di Montecitorio illuminata di blu in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, Roma, 01 febbraio 2024. ANSA/ UFFICIO STAMPA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++