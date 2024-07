Pd, da Biden un gesto coraggioso e saggio, ora battere Trump

ROMA, 21 LUG - "Un gesto coraggioso e saggio, degno di chi ha servito le istituzioni per tutta la vita. I successi economici e sociali della sua presidenza resteranno, soprattutto per i lavoratori. Ora l'imperativo è battere Trump e salvare la democrazia in America". Così su X il responsabile Esteri del Pd Peppe Provenzano. "Da ogni prospettiva - economia, lavoro, salari, investimenti, politica estera - quella di #Biden è stata una grande presidenza. Non aveva evidentemente la forza fisica per fare il bis e non avrebbe dovuto provarci, ma questo non cancella l'ottimo lavoro fatto", scrive invece su X il leader di Azione Carlo Calenda. "Onore a Joe Biden - dice la deputata di Italia Viva Isabella De Monte.- che è stato un Presidente impeccabile nei rapporti con l'Europa e soprattutto nella difesa delle democrazie minacciate da Putin. Onore, ancor più, per aver già indicato come candidata la vicepresidente Kamala Harris. Credo che lei sarà senz'altro capace di convincere gli elettori americani a votarla e allontanare la minaccia di un'altra presidenza Trump". Per Angelo Bonelli, Avs, Biden "ha fatto la cosa giusta, spero che il popolo americano democratico sappia unirsi per battere Trump che sarebbe una sciagura per il pianeta intero perché fermerà le politiche sul clima e sarà il nemico del popolo palestinese".