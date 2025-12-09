P.Chigi, per Meloni e Zelensky va mantenuta la pressione su Mosca

ROMA, 09 DIC - "Pari attenzione è stata rivolta, nel corso del colloquio, ai temi della definizione di robuste garanzie di sicurezza che impediscano future aggressioni e del mantenimento della pressione sulla Russia affinché sieda al tavolo negoziale in buona fede". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi al termine dell'incontro tra premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni, viene spiegato, ha "ribadito la solidarietà al popolo ucraino e assicurato che l'Italia continuerà a fare la sua parte anche in vista della futura ricostruzione dell'Ucraina".