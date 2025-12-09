P.Chigi, Meloni e Zelensky condividono i prossimi passi verso una pace giusta

ROMA, 09 DIC - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, "nel corso dell'incontro, i due leader hanno analizzato lo stato di avanzamento del processo negoziale e condiviso i prossimi passi da compiere per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l'Ucraina".