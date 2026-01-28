P.Chigi, a Kiev primo lotto di forniture per l'emergenza energetica

ROMA, 28 GEN - "L'Italia consegna all'Ucraina il primo lotto di forniture per fronteggiare l'emergenza energetica". Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, spiegando che si sta fornendo a Kiev "un sostegno concreto, attraverso la consegna di caldaie industriali e generatori elettrici, per affrontare l'emergenza energetica causata dai deliberati attacchi russi alle infrastrutture civili che stanno creando una crisi umanitaria in diverse grandi città ucraine". "Si tratta di un impegno assunto" dalla premier Giorgia Meloni con il presidente Volodymyr Zelensky "in occasione del loro incontro a margine del Consiglio europeo dello scorso ottobre 2025", viene spiegato nella nota, in cui si precisa che "oggi si completa la consegna del primo lotto di 78 caldaie industriali e ulteriori 300 saranno consegnate nelle prossime settimane, per una capacità totale di circa 900 MW termici".