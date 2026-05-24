Pavanellli (M5s), interrogazione sugli avvocati intercettati a Perugia

PERUGIA, 24 MAG - E' in arrivo un'interrogazione parlamentare sulla vicenda degli avvocati intercettati nelle sale colloqui con i detenuti del carcere di Perugia. Ad annunciarla è la deputata M5s, Emma Pavanelli. "Nei prossimi giorni depositerò un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia per fare piena luce su quanto emerso in relazione alle presunte intercettazioni dei colloqui tra detenuti e difensori all'interno del carcere di Capanne, a Perugia" scrive in una nota. "Le notizie diffuse in queste ore e la durissima presa di posizione dell'Unione delle Camere Penali Italiane - sostiene Pavanelli - delineano un quadro che, se confermato, sarebbe di una gravità senza precedenti sotto il profilo democratico, costituzionale e ordinamentale. Intercettare colloqui tra avvocato e assistito significa colpire il cuore stesso dello Stato di diritto. Significa incrinare uno dei principi più inviolabili dell'ordinamento: il diritto di ogni cittadino ad avere una difesa libera, piena e riservata, senza il timore che strategie processuali, informazioni sensibili o comunicazioni protette possano essere ascoltate, registrate o finite negli atti investigativi. Chiederò al Ministro della Giustizia se siano state avviate ispezioni ministeriali, quali verifiche siano in corso presso gli uffici giudiziari e l'istituto penitenziario interessato e quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per impedire che episodi di questa natura possano ripetersi. Non siamo di fronte a una questione tecnica o corporativa. Qui è in gioco la credibilità dello Stato e la tenuta delle garanzie democratiche. Quando viene meno la riservatezza del rapporto tra difensore e assistito, viene colpito un presidio essenziale di libertà che tutela ogni cittadino, indipendentemente dal procedimento in cui è coinvolto. In uno Stato democratico il diritto di difesa non può essere compresso, aggirato o sacrificato in nome di alcuna esigenza investigativa. Su questo terreno servono chiarezza immediata, accertamento rigoroso delle responsabilità e risposte istituzionali nette".