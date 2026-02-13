Pausini ringrazia Mattarella, 'noi facciamo musica non guerra'

ROMA, 13 FEB - Dialogo tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Laura Pausini durante l'incontro con i protagonisti del festival di Sanremo al Quirinale. "Volevo ringraziarla a nome di tutti noi cantanti, lei ha detto che anche la musica pop italiana rappresenta una parte importante della cultura del nostro paese. Non sempre veniamo riconosciuti come tali, quindi la vorrei ringraziare a nome di tutti", ha detto Pausini rivolta al capo dello Stato. Aggiungendo poi: "Noi facciamo musica, non facciamo guerra". "Non sempre l'opinione corrente è quella corretta, è notorio in tante cose. Manzoni diceva che il buon senso esisteva, ma stava nascosto per il timore", le ha risposto Mattarella. "Anche lo sport è considerato come un diversivo, un'attività semplicemente di relax - ha aggiunto il presidente -. Lo sport invece è un fenomeno sociale di grande rilievo, di aggregazione sociale ed è un fenomeno culturale perché induce a superare se stessi e i propri limiti". "E' così", anche "per la musica leggera, la musica pop, è un grande contributo che viene dato alla vita, ripeto, al patrimonio culturale del nostro paese", ha concluso.