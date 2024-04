Patto per le Europee Salvini-Cesa e alla Camera nasce gruppo Udc

ROMA, 05 APR - "Matteo Salvini e Lorenzo Cesa si sono confrontati e hanno condiviso che le prossime elezioni europee rappresenteranno un passaggio decisivo per il futuro del Vecchio Continente e dell'Italia". E' quanto si legge in una nota congiunta dei due partiti in cui si annuncia: "L'attuazione del patto federativo parlamentare viene affidata, per conto della Lega, al deputato Nino Minardo che, insieme all'onorevole Cesa, parteciperà alla costituzione del gruppo parlamentare Udc presso la Camera".