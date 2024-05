Pasdaran, stabilita la posizione esatta dell'elicottero di Raisi

Le squadre di emergenza nell'area dell'incidente che ha coinvolto l'elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, nella zona chiamata Klibar e Varzaghan, nella provincia dell'Azerbaigian orientale. I soccorritori non sono riusciti a raggiungere il luogo dell'atterraggio di emergenza dell'elicottero: lo ha dichiarato un portavoce dei servizi di emergenza iraniani a Teheran, come riporta la Tass. Iran, 19 maggio 2024. ANSA/IRANIAN RED CRESCENT SOCIETY +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++