Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Partito il corteo a Milano, oltre 3000 persone contro le Olimpiadi

AA

MILANO, 07 FEB - È partito da Porta Romana il corteo promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano-Cortina. Attualmente i partecipanti sono oltre tremila, ma il numero è destinato ad aumentare. In testa al corteo uno striscione firmato Cio - Comitato Insostenibili Olimpiadi: "Riprendiamoci le città liberiamo le montagne". Prima di iniziare, i manifestanti hanno eseguito un flash mob, cantando e sollevando gli alberi di cartone, simbolo degli abbattimenti avvenuti per la realizzazione della pista da Bob a Cortina. La manifestazione ora si sta muovendo lungo Corso Lodi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario