Partito il corteo a Milano, oltre 3000 persone contro le Olimpiadi

MILANO, 07 FEB - È partito da Porta Romana il corteo promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano-Cortina. Attualmente i partecipanti sono oltre tremila, ma il numero è destinato ad aumentare. In testa al corteo uno striscione firmato Cio - Comitato Insostenibili Olimpiadi: "Riprendiamoci le città liberiamo le montagne". Prima di iniziare, i manifestanti hanno eseguito un flash mob, cantando e sollevando gli alberi di cartone, simbolo degli abbattimenti avvenuti per la realizzazione della pista da Bob a Cortina. La manifestazione ora si sta muovendo lungo Corso Lodi.