Partito alla Camera iter referendum su separazione carriere

La facciata di Montecitorio illuminata di rosso in occasione della ‘’Giornata Mondiale del Cuore - World Heart Day 2025’’, Roma 29 settembre 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
ROMA, 03 NOV - Maggioranza e opposizione hanno avviato distinte raccolte di firme per richiedere il referendum confermativo sulla riforma della giustizia che prevede la separazione delle carriere. L'avvio della procedura alla Camera è stato annunciato in avvio di seduta, questa mattina, dal vicepresidente Giorgio Mulè. Per il centrodestra la richiesta formale è stata presentata già il 31 ottobre da Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari, Paolo Barelli e Maurizio Lupi. La maggioranza ha indicato Sara Kelany, Enrico Costa e Simonetta Matone come delegati a cura dei quali la richiesta di referendum sarà depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Per il centrosinistra la richiesta per avviare la procedura è stata presentata da Simona Bonafè, Carmela Auriemma e Marco Grimaldi e sono stati indicati Chiara Braga, Riccardo Ricciardi e Luana Zanella come delegati a depositarla in Cassazione, una volta raggiunto il quorum costituzionale di un quinto dei componenti della Camera. I deputati potranno andare a firmare dal lunedì al venerdì (dalle 9.30 alle 19) presso l'Aula delle Giunte (Servizio Prerogative e Immunità, II piano, Palazzo dei gruppi). Una volta raggiunto il quorum, i fogli recanti le firme saranno consegnati ai deputati delegati, su richiesta degli stessi, ai fini dei successivi adempimenti.

