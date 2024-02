Parolin, 'l'invio truppe in Ucraina sarebbe temibile escalation'

ROMA, 27 FEB - L'invio di truppe occidentali in Ucraina come proposto dal presidente francese Emmanuel Macron, "sarebbe quella escalation che abbiamo sempre cercato di evitare fin dall'inizio, uno scenario non direi apocalittico ma temibile". Lo dice il segretario di stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, interpellato a margine di un evento.