Parolin, 'la guerra è sempre un fallimento per l'umanità tutta'

CITTÀ DEL VATICANO, 10 MAG - "La guerra è sempre un fallimento dell'umanità tutta". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, nel discorso ai Premi Nobel per la Pace, evento che ha aperto "Be Human", l'incontro internazionale sulla fratellanza umana organizzato dalla fondazione Fratelli Tutti. "La guerra porta in sé la spiacevole conseguenza di minare la dignità umana sia a breve che a lungo termine. Pur riaffermando il diritto inalienabile all'autodifesa - ha sottolineato il card. Parolin - e la responsabilità di proteggere coloro la cui esistenza è di volta in volta minacciata, dobbiamo riconoscere che la guerra è sempre un fallimento dell'umanità tutta e non solo delle singole parti coinvolte". Il Segretario di Stato vaticano ha ricordato anche come sia "in discussione" il concetto di "guerra giusta": "Nell'era contemporanea con l'avvento delle armi nucleari e di distruzione di massa, nonché di armi sempre più sofisticate, in un campo di battaglia praticamente illimitato, che ha come conseguenza un numero illimitato di vittime civili, questa teoria si presenta come altamente problematica", ha concluso Parolin.