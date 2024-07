Parolin in Ucraina, oggi in visita a Odessa

CITTÀ DEL VATICANO, 20 LUG - "Oggi, il Cardinale Segretario di Stato, Pietro #Parolin, si è recato in visita a Odessa, una delle città più colpite dalla guerra in corso, dove ha pregato per le vittime e per una pace giusta e duratura, portando la vicinanza del Santo Padre alla popolazione del Paese". Lo comunica la Segreteria di Stato vaticana sul suo profilo X @TerzaLoggia, pubblicando anche foto della visita.