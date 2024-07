Parolin in Ucraina, oggi in visita a Odessa (2)

CITTÀ DEL VATICANO, 20 LUG - Parolin, che ieri ha cominciato il suo viaggio in Ucraina dalla regione occidentale di Lviv e che domani, 21 luglio, presiederà la celebrazione conclusiva del pellegrinaggio dei cattolici di rito latino nel Santuario mariano di Berdychiv, si è diretto nella città portuale di Odessa, a sud del Paese, rivolgendo il suo grazie per l'accoglienza manifestata sin dal suo approdo in questa nazione. Il suo saluto cordiale è stato indirizzato al vescovo, ai sacerdoti presenti, ma anche ai rappresentanti della Chiesa ortodossa [Chiesa ortodossa d'Ucraina, proclamata autocefala da Costantinopoli nel 2019, ndr], ai laici, ai rappresentanti dell'amministrazione, all'ambasciatore e a tutte le persone che si sono raccolte in questo luogo a pregare. Soprattutto, ha rimarcato di portare la vicinanza, la presenza e la benedizione di papa Francesco che "segue con tanta attenzione, con tanta preoccupazione, con tanto dolore la situazione". Ai media vaticani, il cardinale confida che, appena ha messo piede nel Paese dell'est Europa travagliato da una guerra da quasi due anni e mezzo, ha sentito in maniera particolare il dolore di questo popolo. E mentre il vescovo ha commemorato i caduti in guerra con una candela in cattedrale, si è palesato il dolore di chi ha perso i propri cari, ha affermato Parolin, e di chi è rimasto ferito. Riferisce il porporato di aver appreso che "tantissimi sono rimasti invalidi". Si unisce pertanto alla sofferenza "di coloro che piangono per la distruzione delle loro proprietà, di coloro che hanno dovuto partire e rifugiarsi altrove. Il dolore di tutti coloro che in qualche maniera sono coinvolti in questa terribile guerra". Il dolore da un lato, la speranza dall'altro. L'incoraggiamento del rappresentante pontificio è forte: "Io credo che come cristiani non dobbiamo perdere la speranza, la speranza che per la grazia del Signore riesce a toccare anche i cuori più duri". Auspica che, "anche con la buona volontà di tante persone, si possa trovare una strada per arrivare ad una pace giusta". In questa direzione conferma lo sforzo e l'impegno della diplomazia vaticana. Alla vigilia della festa della Madonna, che sarà celebrata domani a Berdychiv, anticipa che ci si affiderà proprio alla Madonna, Regina della pace. "Io spero che anche questa visita, come anche le precedenti, quella per esempio del cardinale Zuppi, possano portare un piccolo contributo a costruire la pace, un cammino di pace in questa terra", chiosa ancora Parolin.