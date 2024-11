Parlamento convocato 28/11 per elezione 4 giudici Consulta

ROMA, 21 NOV - Il Parlamento sarà convocato in seduta comune - secondo quanto si apprende - alle ore 9 del 28 novembre per l'elezione di quattro giudici della Consulta. Lo avrebbe comunicato la presidenza della Camera ai presidenti dei gruppi. La convocazione arriva anche in vista della scadenza del 21 dicembre di altri tre giudici. Saranno due le schede: una (decimo scrutinio) con quorum tre quinti. La seconda scheda per i tre giudici che scadono il 21 dicembre. In questo caso il quorum sarà dei due terzi.